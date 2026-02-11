Symphonics valide les batteries de Sungrow avant un déploiement pour un important IPP

La start-up française Symphonics passe un premier accord avec le géant Sungrow, fabricant chinois d’onduleurs et de batteries. Spécialisée dans le pilotage et le stockage de l’électricité dans des milliers de sites, Symphonics a testé les produits de l’industriel pour savoir s’ils donnaient bien accès aux marchés clés pour elle, à la fois ceux de l’énergie (spot…) et des réserves (secondaire…).

Examen de ...