Wattmen veut construire encore 200 MW de petites et moyennes batteries

Le développeur de batteries Wattmen annonce un partenariat avec Ingrid, spécialiste de la flexibilité suédois, pour codévelopper 200 MW de projets à travers la France, avec une stratégie de diffusion ciblée sur le territoire. Le premier dirigera ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte