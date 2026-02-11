Résultats : TotalEnergies surfe sur la vague des datacenters 

L’électricité sauverait-elle TotalEnergies de la baisse du cours du pétrole ? Le chiffre d’affaires de la major est en baisse par rapport à 2024, passant de 214 Mds$ à 201 Mds$ en 2025, peut-on lire dans les résultats du groupe présentés ce jour à la presse par son PDG, Patrick Pouyanné. Idem pour l’Ebitda, en baisse de 17% à 13,1 Mds$. Elle aurait pu être plus importante, si TotalEnergies n’avait pas augmenté sa production de pétrole mais aussi eu des « résultats résilients sur le segment Integrated Power« , dédié à l’électricité (EnR, actifs flexibles, centrales à gaz et batteries), indique le groupe.

Les datacenters américains

Sur l’année, la major a produit 48 TWh d’électricité, en augmentation de 17% par rapport à 2024. Le portefeuille compte désormais ...