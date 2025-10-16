Symphonics devient fournisseur d’électricité

Opérateur d’effacements de consommation et agrégateur de surplus électriques, la startup Symphonics remonte la chaîne de valeur. Elle vient d’obtenir son agrément de fournisseur d’électricité, paru au Journal officiel le 12 octobre. Quelque 25 000 clients et 250 GWh sont visés  pour fin 2026, annonce son cofondateur Mathieu Rochard, un ancien du commerce et du trading d’électricité chez TotalEnergies. Symphonics s’adresse aux ...

