Symphonics devient fournisseur d’électricité

Opérateur d’effacements de consommation et agrégateur de surplus électriques, la startup Symphonics remonte la chaîne de valeur. Elle vient d’obtenir son agrément de fournisseur d’électricité, paru au Journal officiel le 12 octobre. Quelque 25 000 clients et 250 GWh sont visés pour fin 2026, annonce son cofondateur Mathieu Rochard, un ancien du commerce et du trading d’électricité chez TotalEnergies. Symphonics s’adresse aux ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte