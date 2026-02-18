@Ferme Solaire

Sur le terrain, comment réagissent les développeurs-producteurs photovoltaïques à la publication de la troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) ? Une intéressante réponse, avec des chiffres, est livrée par Ferme Solaire, une société parisienne de prospection foncière ; elle commercialise chaque jour des « leads » solaires, c’est-à-dire des contacts et des lieux qualifiés pour implanter des centrales. « Vendredi dernier, le jour de la sortie du décret, le nombre de transactions chez nous est tombé à zéro. Ce n’était jamais arrivé, témoigne Maxime Courtaigne, directeur général de cette entreprise créée en 2020. Tous les ...