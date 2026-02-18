IEL augmente son capital et avance dans le stockage

Par
GreenUnivers
-
@IEL

Le développeur-producteur d’électricité renouvelable breton IEL a renforcé son capital de 7 M€ en fin d’année dernière, le portant à 10 M€ pour renforcer sa structure financière et réaliser d’éventuelles acquisitions, indique t-il dans un communiqué. IEL a vu le fonds Infranity entrer à son capital en 2023. L’entreprise basée à Saint-Brieuc en profite pour indiquer son chiffre d’affaires, en hausse de ...

