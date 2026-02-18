Tenergie se lance dans le biométhane

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
Méthaniseur dans l’Ille-et-Vilaine (c) Tenea Energies

Tenergie, via Tenea Energies, sa co-entreprise avec Homea Energies, va injecter demain pour la première fois du biométhane dans le réseau, avec la mise en service d’un méthaniseur, le premier d’une liste qui devrait s’allonger dans l’année. Il aura fallu trois ans à Tenea Energies et ses 33 salariés pour développer ce projet situé sur une exploitation agricole en Ille-et-Vilaine. Le projet a coûté environ ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentLe coût des réseaux pèse de plus en plus sur les factures de gaz
Article suivant« Lundi, le nombre de transactions a explosé » [Ferme Solaire]