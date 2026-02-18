Tenergie se lance dans le biométhane

Tenergie, via Tenea Energies, sa co-entreprise avec Homea Energies, va injecter demain pour la première fois du biométhane dans le réseau, avec la mise en service d’un méthaniseur, le premier d’une liste qui devrait s’allonger dans l’année. Il aura fallu trois ans à Tenea Energies et ses 33 salariés pour développer ce projet situé sur une exploitation agricole en Ille-et-Vilaine. Le projet a coûté environ ...

