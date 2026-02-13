Le détail des appels d’offres EnR prévus par la PPE 3

Jacopo Landi
Source: EC – Audiovisual Service

Bercy a présenté ce matin le document complet de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie – consultable en bas de page -, en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Roland Lescure, alors que le décret a été publié au Journal officiel. Voici les principaux points à retenir pour les filières des énergies renouvelables :

Photovoltaïque : plafond de 2,9 GW par ...

