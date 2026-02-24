Biogaz : l’articulation entre CPB et ETS2 reste imprécise

En 2020, l’association des énergéticiens et industriels du gaz Coénove réagissait aux objectifs de la précédente programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE2) en affirmant que le texte jouait petit bras sur le biogaz. Coénove opposait alors un objectif de 10 TWh en 2023 aux 6 TWh officiels. Le lobby avait vu juste : la filière de la méthanisation a fait mieux que prévu par les pouvoirs publics et en est à 15 TWh de capacité.

Coénove réédite l’exercice pour la PPE 3 mais en voyant bien plus ...