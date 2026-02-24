Les CEE réservés à l’agriculture font leur 1er bilan

Chiffres inédits. La foncière agricole Fève a profité lundi 23 février du salon de l’Agriculture pour présenter les résultats de son programme Fabacée, le premier programme de certificats d’économies d’énergies (CEE) exclusivement consacrés au monde agricole. Autrefois baptisé Enersol, il accompagne des exploitations pour réduire leur consommation énergétique. Réalisé sur environ 1000 fermes, ce premier bilan montre avant toute chose que les deux principaux gisements de réduction de la consommation sont ...

