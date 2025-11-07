Surtout connu pour ses projets agrivoltaïques, Terapolis se lance aussi dans le stockage par batteries, implantées seules ou associées avec ses futures centrales solaires. La dizaine de centrales agrivoltaïques en préparation pourrait être équipée de capacités de stockage, prévoit Jean-Baptiste Casedevant, directeur des opérations, sur des gabarits plutôt importants et pour de premières mises en service à partir de 2028.
C’est dans ce contexte que l’entreprise girondine vient de passer un accord avec une startup du démantèlement des batteries, Mecaware. Pourquoi s’intéresser à un tel sujet alors que ...
Terapolis et Mecaware coopèrent pour recycler les futures batteries stationnaires
