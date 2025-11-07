Terapolis et Mecaware coopèrent pour recycler les futures batteries stationnaires

Surtout connu pour ses projets agrivoltaïques, Terapolis se lance aussi dans le stockage par batteries, implantées seules ou associées avec ses futures centrales solaires. La dizaine de centrales agrivoltaïques en préparation pourrait être équipée de capacités de stockage, prévoit Jean-Baptiste Casedevant, directeur des opérations, sur des gabarits plutôt importants et pour de premières mises en service à partir de 2028.



