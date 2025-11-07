Dans le golfe du Lion, les oiseaux migrateurs volent à la hauteur des futures éoliennes

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron réitérait son soutien à l’éolien en mer. Mais l’impact potentiel des turbines sur la faune en Méditerranée questionne. L’Office français de la biodiversité (OFB) publie les résultats de son étude Migralion, lancée en 2020. Le programme visait à recenser les espèces et à définir leur usage de l’espace marin ...
