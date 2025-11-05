Sereny Sun, See You Sun, Faradae foncent dans l’autoconsommation collective

@Sereny Sun

L’autoconsommation collective (ACC) se diffuse de plus en plus vite en France et 2025 pourrait être l’année d’une franche accélération, suscitant d’ailleurs des créations de postes dans une filière photovoltaïque qui a du mal à en générer ces temps-ci. Le nombre d’opérations en ACC a plus que doublé en un an, dépassant largement le millier ; celui des participants excède 14 000 contre un peu plus de 8 000 fin 2024.

Quant à la puissance électrique, certes encore marginale, elle tangente les 200 MW contre 74 MW il y a dix mois. A comparer aux huit opérations recensées en 2018… C’était aussi l’année de création ...