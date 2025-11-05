Les pièges du financement de l’autoconsommation solaire collective

L’installation en autoconsommation collective sur le groupe scolaire Buffon – (c) F. Weckerlé-ville de Dijon

L’autoconsommation collective progresse en France, avec désormais 200 MW répartis entre 1 500 opérations, mais « ces avancées de 2025 découlent de projets lancés il y a quelques années et bénéficiant de l’arrêté S21 », un « élément essentiel » pour les ...