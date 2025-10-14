De nombreux gisements prospectés dans l’hydroélectricité

Crédit : T. Blosseville

« Nous avons étudié 250 sites. Après écrémage, nous nous sommes concentrés sur une trentaine », raconte Xavier Aubigny, directeur développement de Next Step Energy, rencontré au salon Business Hydro organisé à Grenoble ces 14 et 15 octobre. A l’image de cette jeune société créée par Tenergie et Envinergy, plusieurs acteurs cherchent à ...

