EDF avance dans l’autoconsommation solaire en forêt guyanaise 

@EDF Guyane

EDF Power Solutions et EDF SEI* inaugurent une installation innovante en Guyane, à base de centrale solaire, de batteries et de réseau dit intelligent. Le dispositif alimente la collectivité de Maripasoula en forêt amazonienne, un cas typique de site isolé accessible en avion ou pirogue. Ce village est situé à la frontière avec le Suriname ; son territoire, avec ses 18 000 km2, est le plus étendu de France, habité par moins de 10 000 personnes.

EDF y a installé une centrale photovoltaïque de 1,2 MW près d’une ancienne décharge, une batterie de même puissance et un ...