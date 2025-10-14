EDF Power Solutions devra s’autofinancer à partir de 2027-2028 

EDF Power Solutions devra faire sans les deniers de la maison mère à partir de 2027-2028. Selon nos informations, la présidente de la filiale internationale et renouvelable du groupe, Béatrice Buffon, a détaillé hier lors d’une réunion avec les employés répartis dans une vingtaine de pays, la stratégie de la filiale d’EDF. EDF Power Solutions devra être financièrement ...

