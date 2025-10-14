EDF Power Solutions devra s’autofinancer à partir de 2027-2028 

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
EDF Renouvelables

EDF Power Solutions devra faire sans les deniers de la maison mère à partir de 2027-2028. Selon nos informations, la présidente de la filiale internationale et renouvelable du groupe, Béatrice Buffon, a détaillé hier lors d’une réunion avec les employés répartis dans une vingtaine de pays, la stratégie de la filiale d’EDF. EDF Power Solutions devra être financièrement ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentEDF avance dans l’autoconsommation solaire en forêt guyanaise 
Article suivantBudget 2026 : l’Etat revient à la charge sur le solaire pré-2011