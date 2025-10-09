Cession d’actifs : EDF affronte le pire des scénarios imaginé par l’Etat

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
(c) – Jacopo Landi

Exclusif – Avec le maintien de prix de l’électricité à court terme aussi bas qu’aujourd’hui, EDF pourrait se retrouver en « crise de liquidité dès 2028 ». L’Etat serait alors dans l’obligation ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentComment Mylight150 se mue en fournisseur d’électricité