Cession d’actifs : EDF affronte le pire des scénarios imaginé par l’Etat

Exclusif – Avec le maintien de prix de l'électricité à court terme aussi bas qu'aujourd'hui, EDF pourrait se retrouver en « crise de liquidité dès 2028 ». L'Etat serait alors dans l'obligation ...

