« Les EnR réduisent le prix de l’électricité mais augmentent le coût d’équilibrage » [Aurora]

« Le modèle du producteur indépendant d’énergie de première génération est fini. Nous cherchons désormais des gestionnaires indépendants de l’énergie, qui comprennent vraiment le marché ». Lisa McDermott, directrice des financements de projets dans la transition énergétique de la banque néerlandaise ABN Amro est catégorique ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte