Anyos, Ekwateur, Olenergies… : les coulisses du Meet’Up Greentech 2025

Dix ans après l’Accord de Paris, Meet’Up Greentech, événement annuel organisé par l’Ecolab – le laboratoire d’innovation du Commissariat général au développement durable (CGDD) au sein du pôle ministériel Transition écologique et Aménagement du territoire -, a donné un nouveau rendez-vous, les 21 et 22 octobre à Station F, à l’écosystème de l’innovation dans la transition écologique. Les solutions d’adaptation au changement climatique comme celles de décarbonation des transports ont notamment été mises en avant lors de cette édition qui a revendiqué 2 500 participants, dont de nombreuses entreprises de la greentech tricolore, européenne mais aussi canadienne, l’un des partenaires de Meet’up Greentech 2025 étant le Centre d’excellence de l’efficacité énergétique québécois. Tour d’horizon.

Crédit : GreenUnivers.

Le prochain appel à manifestation d’intérêt (AMI) Greentech Innovation s’ouvrira à compter du 1er décembre prochain, a annoncé le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, en ouverture de l’événement. Un appel à candidatures qui s’adresse depuis l’an dernier aux entreprises innovantes françaises mais aussi européennes.

La greentech tricolore, qui réunit 2 900 entreprises, a créé 55 000 emplois l’an dernier en France et pèse pour 30% des levées de fonds du capital-risque français, selon Bpifrance. Pour continuer à soutenir la dynamique, le ministre délégué chargé de la Transition écologique mise notamment sur l’export ainsi que la commande publique innovante et durable. « Nous avons encore incontestablement une marge de progrès, à travers notamment le dispositif Achat public innovant », a-t-il indiqué.

Des start-up aux scale-up, 30 nouvelles entreprises innovantes, françaises et quelques européennes, ont été labellisées Greentech Innovation cette année. A ce jour, quelques 300 entreprises lauréates sont en activité, dans les secteurs de la mobilité durable, de la décarbonation de l’industrie, de l’économie circulaire et des énergies renouvelables. Et parmi les lauréats 2025, nombreux sont ceux qui cherchent à lever des fonds…

Ainsi de la startup Anyos, à l’origine d’une borne de recharge modulaire et reconditionnable, du fait de sa façade évolutive pouvant intégrer jusqu’à trois points de charge. Fondée en 2019, cette entreprise occitane qui réalise la R&D, la production, la mécanique et l’assemblage en France, commercialise son innovation en tant que hardware as a service, sous forme de rachat ou de location, auprès des clients tels que Bordeaux Métropole, General Electric, Eiffage ou Vinci. Sur les 5 M€ qu’elle ambitionne de lever, il lui reste à trouver un dernier ticket de 1 M€, confie Paul Malbert, cofondateur d’Anyos. Objectif : passer à l’échelle et ouvrir de nouvelles agences à travers l’Hexagone, à Paris, Nantes et Strasbourg notamment.

Autre nouveau lauréat Greentech Innovation, Boisurel planche depuis quatre ans sur une solution de système de chauffage solaire aérothermique, fabriquée en France, qui grâce à un collecteur solaire, chauffe l’air intérieur et vise à en améliorer la qualité. L’entreprise toulousaine commercialise ses panneaux depuis l’année dernière – une centaine d’installations à ce jour – et vise une première levée de fonds, de 300 000€, dont 150 000€ proviendraient de Bpifrance.

Dans l’économie circulaire, Skop est l’une des nombreuses jeunes pousses exposantes qui innove dans le domaine du bâtiment durable. La société francilienne a conçu un logiciel collaboratif de gestion d’inventaires dans le bâtiment qui vise à répertorier les projets et faciliter le réemploi des matériaux via une plateforme SaaS ainsi qu’un outil de matching de l’offre et de la demande. Labellisée cette année Greentech Innovation, elle aussi est en quête de fonds : elle vise une première levée, à hauteur de 750 000€.

Toujours dans le bâtiment durable, Netcarbon utilise les images satellitaires et l’intelligence artificielle (IA) pour simuler, analyser et optimiser l’impact environnemental (carbone, biodiversité) de projets d’aménagement via une application SaaS. Fondée à Bordeaux il y a trois ans, la jeune pousse, labellisée cette année Greentech Innovation, s’adresse aux collectivités locales, aux propriétaires fonciers, aux bailleurs et au secteur agricole. De son côté, Caeli Energie, entreprise grenoblise créer en 2020, fait son entrée dans la promotion 2025 de Greentech Innovation avec son climatiseur sans fluide frigorigène, économe en énergie et sans rejet de chaleur.

D’autres startup et PME présentes au Meet’Up sont labellisées Greentech Innovaton depuis déjà quelque temps. C’est le cas d’Ekwateur, fournisseur d’énergie diversifié dans l’autoconsommation et les bornes de recharge. L’entreprise francilienne, qui a grandi à 150 collaborateurs, cherche notamment à se renforcer dans le B to B, dont les artisans. Et mise désormais sur des partenariats tels celui noué avec le club de rugby l’Aviron Bayonnais, pour booster sa visibilité et trouver des relais de croissance, en co-créant une offre destinée aux supporteurs.

Olenmove, nouveau groupe électrogène d’Olenergies. Crédit : GreenUnivers.

De son côté, le fabricant de batteries tricolores Olenergies, après avoir ouvert son capital à Reed – Société Générale Group en mai dernier, est entré au mois d’août dans ses nouveaux locaux, à Bagnolet (820 m2). L’objectif est d’y installer une deuxième ligne de production, automatisée. Spécialisée également dans les groupes électrogènes, l’entreprise vient de sortir son nouveau modèle « XS », baptisé Olenmove, destiné aux chantiers.

Autre pépite de la greentech, Enogrid a récemment été agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Le spécialiste des logiciels de pilotage des opérations d’autoconsommation collective accompagne une dizaine de nouvelles opérations tous les mois, affirme-t-on chez Enogrid. Parmi elles, le projet Abr’Energies, dans la commune des Abrets en Dauphiné (Isère), a réuni en cette rentrée une centaine de particuliers qui consommeront l’électricité venant d’une centrale photovoltaïque (ombrières) installée par la mairie. Après avoir atteint un C.A. de 1M€ l’an dernier, la société vise une hausse de son C.A. de 20 % en 2025.

Pour sa part, Voltalis, spécialiste de la flexibilité diffuse, a signé fin septembre un partenariat avec Siemens Smart Infrastructure pour accélérer dans le bâtiment tertiaire. Spécialisé dans le pilotage intelligent de la consommation électrique, Voltalis intégrera sa plateforme à celle de Siemens via une interface numérique qui automatise l’interaction entre les opérateurs de flexibilité et les bâtiments pour contribuer à la stabilité du réseau électrique.