Exclusif – Selon un document consulté par GreenUnivers, recoupé par des sources très proches du dossier, Maple Power a informé l’énergéticien français de sa volonté de se désengager du projet « Centre Manche 1 » remporté dans le cadre de l’appel d’offres éolien en mer numéro 4 (AO4). Ce changement stratégique pourrait provoquer ...
Eolien en mer : EDF lâché par Maple Power en Manche
