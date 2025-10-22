Dracula Technologies collecte 15 M€ pour ses films photovoltaïques

Créé en 2011, le fabricant de films photovoltaïques Dracula Technologies est non seulement toujours actif, alors que des homologues comme Sunpartner ou Nexcis ont dû abandonner, mais vient de collecter de nouveaux fonds. En l’occurrence, 15 M€ environ en provenance de MGI Digital Technology, un industriel français des technologies d’impression numérique, de la Banque des Territoires, tous deux déjà présents au capital et du fonds du Conseil européen de l’innovation. Deux autres industriels sont entrés plus tôt, Semtech et Isra Cards.

Un marché plus porteur