Aile passe au crible le rôle de la méthanisation sur l’agriculture

Par
Pauline Guibert
-
Print Friendly, PDF & Email

Odeurs, durabilité, gouvernance, nitrates… tous les sujets sont balayés. Après deux rapports critiques sur l’impact de la méthanisation sur les systèmes agricoles, respectivement de l’Iddri et Methane Matters, l’association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement (Aile) publie une synthèse des études scientifiques sur « Les externalités de la méthanisation ». Elle s’attache ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentAir Booster va industrialiser son chauffage solaire
Article suivantEngie signe le plus gros PPA renouvelable nord-américain de son histoire