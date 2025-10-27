Odeurs, durabilité, gouvernance, nitrates… tous les sujets sont balayés. Après deux rapports critiques sur l’impact de la méthanisation sur les systèmes agricoles, respectivement de l’Iddri et Methane Matters, l’association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement (Aile) publie une synthèse des études scientifiques sur « Les externalités de la méthanisation ». Elle s’attache ...
Aile passe au crible le rôle de la méthanisation sur l’agriculture
