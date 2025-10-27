Engie signe le plus gros PPA renouvelable nord-américain de son histoire

Par
Paul Messad
-
Le parc solaire Capricorno, construit par Engie dans la région d’Antofagasta (Chili) – Source : Engie

Quelque 600 MW. C’est la taille du parc auquel est adossé le dernier contrat d’achat d’électricité type PPA signé par Engie North America avec le géant de la tech Meta.  

Ce contrat est lié au futur parc solaire nommé « Swenson Ranch », dont la mise en service est prévue pour ...

