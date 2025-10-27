Engie signe le plus gros PPA renouvelable nord-américain de son histoire

Quelque 600 MW. C’est la taille du parc auquel est adossé le dernier contrat d’achat d’électricité type PPA signé par Engie North America avec le géant de la tech Meta.
Ce contrat est lié au futur parc solaire nommé « Swenson Ranch », dont la mise en service est prévue pour ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences