L’Iddri alerte sur des tensions croissantes dans le biométhane

Par
Pauline Guibert
-
Print Friendly, PDF & Email

Augmenter la production, réduire les coûts et renforcer l’avantage agroécologique… La méthanisation peut-elle relever ce trio de défis ? Dans son rapport intitulé “Le biométhane en France : enjeux et défis pour une production durable”, consultable ci-dessous, l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) en doute fortement. Il relève des tensions sur la disponibilité ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte
Article précédentL’énergie entre Matignon et Bercy, le Ser plutôt confiant
Article suivantLe gaz repasse sous 30€/MWh, le paradoxe électrique continue [Marchés]