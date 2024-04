Hydrogène : Lhyfe compte survivre après la bulle

@Arec occitane

A la Bourse de Paris, il ne reste plus rien de la « bulle hydrogène » de 2021, provoquée par les introductions euphoriques à l’époque de HRS, Haffner Energy, Hydrogène de France ou Lhyfe un an plus tard. Ce dernier s’en sort d’ailleurs le moins mal : son cours a été divisé par deux depuis son arrivée quand Hydrogène de France est passé de 31,05€ à 6,09€, Haffner Energy de 8€ à 0,46€, HRS de 25,3€ à 7,48€ ; McPhy, le doyen entré il y a dix ans à 8,25€, est descendu à 2€ après être passé par 40€ il y a trois ans.

Interrogé sur cet effondrement, Matthieu Guesné, fondateur de Lhyfe, le relativise en conseillant de ...