Podcast : Financement des start-up, faut-il voir grand ou petit ?

“Financement des start-up industrielles de la transition énergétique : faut-il voir grand ou petit ?”, c’est le thème du 7e épisode de notre podcast mensuel Connexions, avec un débat entre Arnaud Delattre, Président de la société de gestion Starquest Capital, et Pierre-Emmanuel Martin, Président de Carbon. Un échange animé par la journaliste Nathalie Croisé.

Entre les gigafactories préparées par Carbon et les innovations d’Heliup, société financée par Starquest Capital, les projets industriels sont de taille très différente, et chacun présente des risques spécifiques. Mais le contexte est favorable, à l’heure où l’Europe avance sur le Net Zero Industry Act (NZIA) pour faciliter la production sur le Vieux Continent des technologies nécessaires à la transition énergétique. “On a enfin compris que l’industrie c’était bien, et il y a des ‘fous’ pour se lancer dans des aventures ambitieuses”, se félicite Arnaud Delattre. Reste toutefois à débloquer plusieurs verrous, politiques mais aussi réglementaires ou économiques, pour que ces projets industriels réussissent. Tels sont les sujets abordés dans ce podcast.