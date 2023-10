Les panneaux solaires légers de Heliup attirent 10 M€

Un bon augure pour le retour de la fabrication de panneaux solaires en France : la start-up savoyarde Heliup, émanation du CEA créée il y a un an, vient de boucler une augmentation de capital de 10 M€ apportés par Starquest Capital accompagné par EIT InnoEnergy, BNP Paribas Développement et Idec. D’autres financements proviennent de Bpifrance en région, France 2030 et des banques. Sa production est pré-vendue jusqu’à mi-2025.

Heliup a mis au point et breveté des panneaux solaires ultra légers, de moins de 6 kilos par mètre carré, basés sur un verre très mince mais assez robuste ...