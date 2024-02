“Pour l’hydrogène, cette année électorale sera décisive” [Candriam]

L’hydrogène ? “Présenté comme la solution miracle pour réussir à atteindre les objectifs de décarbonation, la question se pose maintenant de savoir si le pic des attentes exagérées a été dépassé.” C’est en ces termes que le gestionnaire d’actifs Candriam décrypte les enjeux du moment pour l’hydrogène à l’occasion de la parution d’une note d’analyse, consultable ci-dessous. L’entreprise basée à Luxembourg, filiale de l’assureur américain New York Life et possédant notamment un bureau à Paris, gère près de 150 Mds€. Marouane Bouchriha, gérant de fonds senior et co-auteur de la note, décrypte en quoi 2024 sera déterminant pour l’essor de la filière H2.

GreenUnivers : après trois ans d’euphorie, 2024 va-t-il marquer un coup d’arrêt pour la filière hydrogène ?

Marouane Bouchriha : l’heure n’est en effet plus à l’euphorie, elle est derrière nous. La filière hydrogène arrive à un moment charnière. Quand on regarde les objectifs de développement fixés par les Etats, on le constate : ...