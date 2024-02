Orsted réduit ses objectifs pour 2030, accuse le coup en 2023

@ Orsted

Il y a un an, Orsted, l’un des leaders mondiaux de l’éolien en mer, confirmait viser une capacité de génération électrique de 50 GW en 2030 et s’estimait en bonne voie pour y parvenir. Un an plus tard, l’ambition est redescendue à 35-38 GW, pour un actuel parc en service et construction de 24 GW. L’énergéticien danois veut se concentrer sur ses projets éoliens posés les plus sûrs ; il devient aussi plus sélectif dans l’éolien flottant et dans la génération d’hydrogène.

A la réduction des ambitions s’ajoute ...