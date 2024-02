L’opération financière de Valorem proche du dénouement

L’opération financière stratégique de Valorem est entrée dans la dernière ligne droite. Elle est composée d’une augmentation de capital et de la sortie du principal actionnaire minoritaire, le fonds britannique 3i Infrastructure. Ce dernier est entré en 2016 à hauteur de 28% et détient aujourd’hui 37% des parts du développeur-producteur éolien et photovoltaïque dirigé par Jean-Yves Grandidier. Le processus financier en est au stade des offres fermes à formuler avant fin février avec ...

