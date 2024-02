Les e-fuels, un pari à l’échelle mondiale

(c) – Unsplash

La décarbonation du transport aérien et maritime ne va pas être simple. Pour l’aviation, le rapport du Shift Project et de Supaéro Décarbo “Pouvoir voler en 2050″, sorti en 2021 et toujours pertinent, recommandait d’ajuster le trafic en fonction du déploiement des technologies de décarbonation, pour éviter l’effet rebond des émissions de CO2 dû à l’augmentation des vols. Pour le moment, ce rythme technologique reste lent et la décarbonation n’a pas décollé.

Côté carburants de synthèse issus d’hydrogène – une alternative aux carburants non fossiles d’origine végétale – le recensement établi par l’Observatoire international des e-fuels consultable ci-dessous ...