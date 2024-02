Flexibilité : Energy Pool en route vers les 100 M€ de revenus

Olivier Baud – Source : Energy Pool

Présent dans 15 pays et gérant plus de 6 GW de capacités flexibles, ce qui permet d’économiser un million de tonnes de CO2 par an, le spécialiste savoyard du secteur poursuit sa diversification en 2024. “A l’origine, nous étions opérateurs. Depuis deux ou trois ans, nous avons ajouté le conseil stratégique, l’aide à l’industrie pour se transformer et la conception des microgrids. Cette année, nous intégrons le soutien au financement”, explique Olivier Baud, fondateur en 2009 et président d’Energy Pool. L’entreprise ...