Airbus et TotalEnergies insistent sur les carburants durables

(c) – A. Pecchi / Airbus

TotalEnergies et Airbus se sont associés pour pousser le développement des carburants d’aviation durables (SAF). Les deux entreprises collaborent déjà sur le sujet, TotalEnergies fournissant depuis 2016 le SAF utilisé pour les livraisons des avions Airbus à Toulouse. Ce nouveau partenariat veut aller plus loin et vise à approvisionner ...