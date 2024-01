Veolia renforce ses ambitions dans l’énergie

« Acteur majeur de l’énergie locale décarbonante », « idéalement positionné » pour tirer parti de 400 GW de réserves d’énergie locale inutilisée, soit un marché de 500 Mds€ dans les années à venir. C’est ainsi que le spécialiste du traitement de l’eau et des déchets Veolia décrit son positionnement et ses ambitions dans l’énergie. De fait, le groupe, qui consacre d’ores et déjà 10 Mds€ à ce secteur (sur les 42,9 Mds€ du chiffre d’affaires consolidé du groupe), annonce qu’il investira 4 Mds€ sur les projets créateurs de valeur dans quatre principaux segments ...

