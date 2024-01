Plus d’un million de logements raccordables aux réseaux de chaleur existants

La Stratégie française pour l’énergie et le climat affiche de fortes ambitions pour les réseaux de chaleur. Ils fournissent 30 TWh à l’heure actuelle, dont 60% d’origine renouvelable. Ils doivent passer à 68 TWh en 2030 et à 90 TWh en 2035, dont 80% sans énergies fossiles. Ce qui implique de raccorder entre 300 000 et 360 000 logements par an au chauffage urbain jusqu’en 2035.

Service public d’information et de mise en relation sur les réseaux de chaleur, lancé en juillet 2021, France Chaleur urbaine s’est penché sur ...