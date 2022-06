France Chaleur Urbaine, une « start-up d’Etat » pour les réseaux de chaleur

Encore centré sur l’Ile-de-France, France Chaleur Urbaine va être étendu à l’ensemble de l’Hexagone cette année. Ce service public d’information et de mise en relation sur les réseaux de chaleur, lancé en juillet 2021, renseigne sur la possibilité de se raccorder à une canalisation – il suffit d’entrer son adresse – et fait le lien avec les exploitants. Le trafic a explosé depuis le début de la guerre en Ukraine, constate Florence Lévy, responsable de ce qu’elle présente comme « une start-up d’Etat », c’est-à-dire un service avec des objectifs, de l’autonomie et un calendrier.

Les bonnes adresses

Rattaché à la DRIEAT* francilienne, il est à l’initiative du ...