Mirova se lance dans l’efficacité énergétique 

Et de un ! La société de gestion Mirova, en tant qu’actionnaire le plus important, Ademe Investissement ainsi que le fonds québécois Fondaction annoncent un investissement de 60 M€ dans la Sofiac, une entreprise québécoise spécialisée dans l’accompagnement des projets d’efficacité énergétique des bâtiments des entreprises tertiaires et industrielles, qui veut se déployer en France. « C’est notre premier investissement dans l’efficacité énergétique », indique ...

