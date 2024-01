Le solaire accélère, le gouvernement doit maintenir le rythme [Enerplan]

La barre des 3 GW photovoltaïques mis en service annuellement en France a été franchie comme prévu l’année dernière. Le réseau Enedis enregistre 3 135 MW raccordés, contre 2 400 MW au total en 2022. “En comptant les autres raccordements et notamment ceux des entreprises locales de distribution, nous devrions dépasser 3,4 GW, prévoit Daniel Bour. Avec une mention spéciale pour l’autoconsommation qui dépasse 1 GW. L’accélération est visible et concrète”, se réjouit le président du syndicat professionnel Enerplan.

“En bonne intelligence“

Daniel Bour appelle à poursuivre le processus pour viser rapidement les 5 GW annuels et plus si possible. Ce qui implique une continuité dans les politiques publiques, au moment où l’énergie cesse ...