Les prix des modules solaires continuent à s’effondrer

@Maxeon Solar

Toujours à la baisse et même plus que jamais : le prix des modules solaires les plus courants enregistré par la place de marché allemande PVXchange a diminué de 11,8% en novembre. Depuis janvier, les prix se sont effondrés de moitié sur ce segment. En revanche, la baisse ralentit un peu ces dernières semaines pour les modules les plus performants et ...