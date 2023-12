Coopération renforcée entre l’Ademe et la Nouvelle-Aquitaine

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a approuvé cette semaine l’accord global entre la région et l’Ademe, pour trois ans. Il correspond à la fois à la volonté de la région d’accélérer la transition énergétique et écologique – la gestion des déchets notamment –, à celle de l’Ademe de se rapprocher du terrain et même de déléguer certaines fonctions et à la traduction concrète de possibilités législatives.

Ainsi, la Nouvelle-Aquitaine va gérer en partie le Fonds chaleur ...