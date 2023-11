Statkraft s’empare du développeur espagnol Enerfin

Poursuivant ses acquisitions, le norvégien Statkraft vient de boucler une grosse opération en mettant la main sur le puissant producteur d’énergies renouvelables espagnol Enerfin, créé en 1997 par le groupe de BTP Elecnor. Enerfin a depuis constitué un portefeuille en opération et construction de 1,5 GW en Espagne, au Brésil et au Canada, surtout éolien mais évoluant maintenant aussi vers le solaire et le stockage. Il a commencé son activité de fournisseur d’électricité renouvelable l’année dernière avec sa filiale Luzy et s’est aussi lancé dans l’hydrogène vert ...