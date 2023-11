Les éoliennes testées par la tempête Ciaran

Les bourrasques de la tempête Ciaran ont secoué l’ouest de la France. Avec des dégâts matériels importants : arbres arrachés, toitures envolées… Elles ont aussi mis à l’épreuve les infrastructures d’énergie renouvelables. Certains développeurs s’estiment “chanceux”, pour reprendre les propos de Wassima Belhadri, chargée d’exploitation chez JPEE. Même son de cloche chez EDF Renouvelables et ...

Engie Green. Il n’y a pas d’incident majeur au moment où nous publions, aussi bien dans l’éolien terrestre qu’en mer. Le parc de Saint-Nazaire, mis en service en 2022, essuie sa première tempête sans encombre. Même chose pour les éoliennes encore en construction de Saint-Brieuc

Sur 520 éoliennes actives, Energieteam recense ainsi 20 mises en sécurité et 7 pannes minimes déjà résolues. Boralex annonce aussi des actifs indemnes mais précise que “nos équipes maintiennent un monitoring et une surveillance attentive et permanente”. Les turbines ont souvent pu être remises en production une fois que les vents ont baissé, lorsque l’état du réseau électrique le permettait. Pour rappel, les machines se mettent en drapeau lorsque les vents atteignent une certaine vitesse, aux alentours de 90 km/h pour les parcs à terre.

Les réseaux touchés par la tempête

Des coupures de réseaux sont néanmoins à relever aussi bien pour les parcs éoliens que les centrales solaires. Energieteam en compte cinq et JPEE en signale plusieurs, majoritairement sur ses installations photovoltaïques. “En raison de la géographie, nos parcs éoliens se situent dans le nord et dans les terres tandis que nos centrales solaires sont plus proches de la Bretagne”, précise Wassima Belhadri.

D’autres impacts pourraient être découverts dans les jours à venir. Alexis Assurances, un courtier spécialisé dans les énergies renouvelables relève, entre autres, des ombrières déformées par le vent. La chargée d’exploitation de JPEE n’exclut pas une “baisse de production d’une centrale solaire, en raison d’un panneau cassé par exemple”, ce qui sera précisé cas lors des inspections de techniciens.

