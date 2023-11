La start-up spécialisée dans la transition énergétique des flottes automobiles vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 3 M€, emmenée par Founders Future et le fonds d’amorçage Paris Region Venture Fund, géré par Karista, avec la participation de VIA ID et Side, actionnaires historiques. Objectif ? Beev, dont la stratégie repose sur deux axes ...