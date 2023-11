Autoconsommation : Elmy ambitieux dans l’agrégation des surplus

Valoriser les excédents d’électricité en provenance de centrales solaires en autoconsommation. Le fournisseur Elmy croit à ce marché qu’il explore depuis 2022, avec une offre formalisée depuis janvier et un volume de 12 GWh depuis produits par des centrales totalisant environ 10 MW.

“Les installateurs, mainteneurs et développeurs peinent à trouver un responsable d’équilibre pour le surplus non consommé et injecté sur le réseau. Nous leur fournissons ce service”, explique Nicolas Lecointe, directeur commercial. Le fournisseur lyonnais coopère ...