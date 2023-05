Relancé, Elmy se projette comme énergéticien intégré

Après avoir frisé le naufrage début 2022 et mis en faillite le fournisseur alternatif d’énergie Planète Oui, repris ensuite par Mint, l’entreprise initiée en 2015 par Albert Codinach sous le nom de BCM Energy flotte à nouveau. A la fois agrégateur, fournisseur et producteur d’électricité, le groupe s’est rebaptisé Elmy, en référence à Saint-Elme, saint patron de marins habitués aux avaries. En l’occurrence, une insuffisance de couverture des engagements financiers de Planète Oui, alors que les prix de l’électricité et du gaz montaient en chandelle. « Nous avons commis des erreurs et restons mal vus pour l’instant par certains banquiers », reconnaît Albert Codinach. Il se qualifie ...