Le jeune acteur de la recharge électrique Chargepoly lève 15 M€ en fonds propres auprès de son actionnaire historique, le spécialiste de la tôlerie industrielle et fine Fidève Groupe, et du producteur d’électricité renouvelable Voltalia. Le président et fondateur de l’entreprise, Hadi Moussavi, ne donne pas davantage de détails sur la composition de ...