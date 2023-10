Engie acquiert 545 MW photovoltaïques au Brésil 

Engie consolide sa présence au Brésil. Le groupe acquiert 545 MWc d’actifs solaires en exploitation dans le nord-est et le sud-est du pays. Le montant du rachat d’Atlas Energia Renovavel do Brasil SA et Atlas Brasil Energia Holding 2 SA s’élève à ...

618 M€. La production de ces parcs est couverte par des contrats de vente de l’électricité jusqu’en 2040.

10 GW et plus

Ces centrales solaires ne sont pas les seules à venir renforcer les activités du groupe présent depuis 25 ans au Brésil. Au total, la capacité EnR électrique en exploitation ressort à 10 GW. Engie a aussi plusieurs projets géants en construction. Celle des parcs éoliens Santo Agostinho de 434 MW et Assurua de 846 MW a commencé en 2023. Même chose pour la centrale solaire Assu Sol de 780 MW. D’ici deux ans, l’entreprise devrait compter environ 2 GW supplémentaires.

Le portefeuille d’Engie contient aussi les 3,6 GW de la centrale hydroélectrique de Jirau, dans le nord du pays, plus gros projet mondial du groupe. A noter qu’Engie a aussi remporté récemment une concession de 30 ans pour construire et exploiter 1000 km de lignes à haute tension dans les états de Minas Gerais, Espirito Santo et Bahia.

Solaire, éolien, offshore

Grace à sa géographie, sa volonté d’accélérer la transition énergétique et la disponibilité du foncier, le Brésil est l’un des marchés clés d’Engie pour augmenter ses capacités renouvelables. Le groupe, qui mise sur les énergies solaire et éoliennes, terrestres ou offshore, et plus vraiment sur l’hydroélectricité, ne communique pas d’objectif particulier pour ses capacités renouvelables dans le pays. Au niveau mondial, le groupe espère 50 GW d’ici 2025 puis 80 GW en 2030. ...