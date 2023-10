(c) – Unsplash

Pour garantir la sécurité d’approvisionnement mais garder un système électrique décarboné, de nouveaux moyens thermiques peu émetteurs pourraient devoir être mis en service à horizon 2030-2035 et non plus 2040, indique RTE dans le rapport technique suivant le Bilan prévisionnel 2023-2035*.

Toujours des conflits d’usage

Depuis la publication du rapport “Futurs énergétiques 2050”, “le relèvement ...