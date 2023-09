Un nouveau fonds “énergie” en Normandie et Pays de la Loire

Amundi lance un nouveau fonds avec quatre caisses régionales du Crédit Agricole*. Via sa filiale Amundi Transition énergétique, la société de gestion crée “CA Transition Energétique Normandie – Pays de Loire” pour “investir dans des projets d’infrastructures énergétiques de taille significative”, précise-t-elle dans un communiqué. Cinq domaines sont ciblés : décarbonation industrielle, réseau de chaleur et de froid, électricité renouvelable (éolien, solaire, hydraulique), méthanisation et hydrogène.

Une enveloppe totale de 50 M€.

Interrogée par GreenUnivers, Amundi précise que “les actifs visés peuvent être ...